Mídia amazonense questiona sumiço de avião que levaria oxigênio a Manaus

Do Amazonas Atual – Na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Ministério Público de Contas do Amazonas, Defensoria Pública do Amazonas e Defensoria Pública da União, esses órgãos de controle citam a retirada de um avião da Força Aérea Brasileira que fazia o transporte de cilindros de oxigênio de outros Estados para Manaus na manhã do dia do caos, a quinta-feira fatídica em que faltou oxigênio nos hospitais da capital amazonense.

No texto da ação civil, os procuradores e defensores informam o seguinte: “Todavia, na manhã de hoje (14 de janeiro de 2020), a informação obtida pelos canais informais de controle foi de que a aeronave em questão apresentou problemas que necessitam de reparos, de modo que houve uma paralisação no fluxo emergencial de fornecimento do oxigênio, culminando na situação atual e notória da falta do insumo nas unidades de saúde de Manaus e do interior do Amazonas.”

