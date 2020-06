Mídia é conivente com a construção do negro no lugar subalterno, diz Silvio Almeida

Revista Fórum - Convidado do programa Roda Viva desta segunda-feira (23), o professor, jurista e filósofo Silvio Almeida apontou a responsabilidade dos meios de comunicação no racismo no Brasil. No programa da TV Cultura, ele debateu a onda de protestos antirrascistas no mundo e disse que a meritocracia não tem lugar em uma sociedade profundamente desigual como a brasileira.

“Os meios de comunicação são absolutamente coniventes com a construção do imaginário social do negro nesse lugar subalterno”, disse Almeida, ao ser perguntado sobre o tema. “Não existiria a possibilidade de você ter um racismo estrutural e sistêmico se não houvesse, dioturnamente, reprodução nos meios de comunicação de esteriótipos de pessoas negras, se não houvesse programas de televisão que naturalizam toda hora o assassinato, a morte, a condição do negro como bandido”, completou.

Assista:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.