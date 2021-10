Migalhas não resolvem e África avança mais que Brasil, afirma representante da ONU

"Temos visto mudanças radicais, inclusive em nações pobres da África. Mas, no Brasil, isso é tabu", diz Daniel Balaban, representante brasileiro do programa mundial de alimentos da ONU, em referência à necessidade de uma tributação progressiva no Brasil edit

247 - Representante brasileiro do United Nations World Food Programme (programa mundial de alimentos da ONU), Daniel Balaban afirma que o Brasil precisa adotar tributação mais progressiva e desonerar o consumo para avançar nessa questão. "Em todos os países que trabalhamos, batemos nesse mesmo ponto. Temos visto mudanças radicais, inclusive em nações pobres da África. Mas, no Brasil, isso é tabu", diz Balaban. As informações foram publicadas pelo jornal Folha de S.Paulo.

No Brasil, apenas cerca de 1% da população paga Imposto de Renda e os mais pobres são onerados pela cobrança do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), que incide sobre o consumo.

O representante destacou que "todo país desenvolvido tem alguma política para desconcentrar renda, fazendo com que pessoas que estão na pobreza não caiam na miséria extrema e na fome".

"Isso pode ser feito por meio do aumento de salário mínimo, política que foi interrompida no Brasil, e por financiamentos aos pequenos produtores. No Brasil, eles são 5 milhões de famílias que produzem cerca de 70% do que consumimos. Hoje, as políticas estão concentradas no grande agronegócio".

Um levantamento da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional apontou que 20 milhões estão passando fome no Brasil, onde dobrou o número de favelas.

