Miguel do Rosário contesta André Esteves e diz que "os ventos são de esquerda"

O editor do portal O Cafezinho disse que não há "ventos de centro-direita", como destacou o dono do BTG Pactual, pois "o crescimento de Lula, mostram que os ventos são de esquerda"

247 - O editor do portal O Cafezinho, Miguel do Rosário, fez uma análise da conversa, vazada em gravação, do dono do BTG Pactual, André Esteves, com seus clientes, na qual o banqueiro revela ser influente no Banco Central (tornado “independente” pelo golpe de 2016) e nas instituições políticas brasileiras.

Além do capital financeiro, de cunho privado, determinar políticas do Estado, público, segundo o jornalista Miguel do Rosário, a omissão da imprensa corporativa sobre o caso “é mais uma prova da promiscuidade - em detrimento do jornalismo - entre o setor financeiro e a grande imprensa brasileira”.

Rosário ainda contestou o banqueiro, que mencionou a existência de "ventos de centro-direita” para, segundo o jornalista, agradar “parcela pequena da sociedade”, “jovens da elite branca, na qual a maioria deve ter votado em Bolsonaro, e se identificar com uma política mais conservadora”.

No entanto, para o editor d’O Cafezinho, “o que vemos nas pesquisas abertas é o contrário: a rejeição imensa a Bolsonaro, em todas as faixas de renda, e o crescimento de Lula, mostram que os ventos são de esquerda”.

