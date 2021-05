Miguel do Rosário, editor do Cafezinho, critica udenismo de Ciro Gomes

Para o jornalista, Ciro usou contra Lula a mesma tática da UDN, de lançar "todo o tipo de ataque moralista contra o adversário, sem poupar as acusações mais exageradas" edit

247 - O jornalista Miguel do Rosário, editor do blog O Cafezinho, classificou o mais recente ataque do ex-ministro Ciro Gomes ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como "estratégia udenista".

"A estratégia udenista era lançar todo o tipo de ataque moralista contra o adversário, sem poupar as acusações mais exageradas. A população ouvia a tudo estupefata, e aguardava qual seria a resposta do candidato do PSD que fora tão virulentamente atacado", escreve o jornalista.

"Hoje o ex-ministro Ciro Gomes, em entrevista ao Valor, usou a mesma tática da UDN para atacar o ex-presidente Lula. Se a intenção era chamar a atenção, Ciro conseguiu. Seu nome ficou em primeiro lugar no Twitter como um dos assuntos mais comentados do dia. Tenho a impressão, todavia, que grande parte dos comentários não foram propriamente positivos", escreve Rosário.

Ciro Gomes, que tem 6% na mais recente pesquisa Datafolha, contra 41% de Lula e 23% de Jair Bolsonaro, disse que irá para cima do petista, chamado de “maior corruptor da história brasileira”. Sua declaração foi contestada pelo presidente do PDT, Carlos Lupi. Ao Antagonista, Lupi retrucou: “Eu não penso assim”.

