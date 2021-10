Miguel do Rosário: Lula é visto como o melhor nome para resolver os problemas econômicos do País

"Para 44% dos entrevistados, Lula é o melhor nome para lidar com os problemas econômicos, contra 18% de Bolsonaro e 6% de Ciro. É a economia, estúpido!", escreve o editor do Cafezinho sobre a pesquisa Quaest edit

247 - O jornalista Miguel do Rosário, editor do blog O Cafezinho, analisou a pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta terça-feira (5), que aponta liderança do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua vitória em todos os cenários para as eleições de 2022.

No primeiro turno, Lula lidera com 45%, Jair Bolsonaro aparece em segundo com 26% e Ciro Gomes em terceiro, com 11%. No segundo turno, Lula ganha de todos com larga vantagem. No cenário com Bolsonaro, Lula ganha de 53 X 29%. Contra Ciro, Lula marca 49 X 26. Num embate Lula X Moro, o placar seria de 52 X 26 em favor do petista.

Segundo Miguel do Rosário, Lula é visto como melhor nome para resolver os principais problemas, com destaque para controle da economia. "Para 44% dos entrevistados, Lula é o melhor nome para lidar com os problemas econômicos, contra 18% de Bolsonaro e 6% de Ciro. É a economia, estúpido!", escreve o editor do Cafezinho.

