Miguel e Maria Alice são os nomes de bebês mais escolhidos em 2022 no Brasil; veja lista

247 - Os nomes Miguel e Maria Alice foram os mais escolhidos para o registro de crianças em 2022 no Brasil. Os dados são do Cartórios de Registro Civil e foram divulgados nesta terça-feira (20) pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil). As informações são do portal G1.

De acordo com o levantamento, 24.019 meninas foram batizadas de Maria Alice. Em relação ao ano passado, o nome subiu três posições e assumiu a liderança, antes ocupada por Helena. Já entre os meninos, 26.941 foram batizados de Miguel, que manteve a colocação entre o nome mais querido entre mamães e papais.

10 nomes masculinos mais frequentes

Miguel (26.941) Gael (25.252) Arthur (23.440) Heitor (20.694) Theo (19.207) Davi (16.858) Samuel (15.791) Bernardo (15.659) Gabriel (14.762) Ravi (14.486)

10 nomes femininos mais frequentes

Maria Alice (24.019) Helena (22.202) Alice (20.391) Laura (17.011) Cecília (11.494) Maitê (11.183) Maria Clara (10.781) Heloísa (10.712) Valentina (9.987)

