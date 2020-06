Miguel Nicolelis, do Consórcio Nordeste: ‘não é hora da reabrir o comércio’

247 - O médico e neurocientista Miguel Nicolelis, coordenador do comitê científico do Consórcio Nordeste, avalia que ainda não é o momento de reabertura de atividades econômicas e relaxamento do isolamento social. “A nossa sugestão era de que, enquanto você tiver leitos ocupados com taxa de 80% e ainda tiver curvas ascendentes, você tem que manter [o isolamento]”, disse em entrevista à Folha de S. Paulo.

“É uma inépcia completa. Se eu tivesse um mapa de risco da inépcia em vez do mapa de risco do coronavírus, o mapa seria totalmente vermelho”, diz sobre a falta de coordenação nacional para conter a pandemia no Brasil.

