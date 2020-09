Mike Pompeo virá ao Brasil para realizar ato hostil contra a Venezuela

O chefe da diplomacia americana, Mike Pompeo, visitará a cidade brasileira de Boa Vista (RR), uma das portas de entrada dos venezuelanos ao Brasil. A visita reforça o caráter de submissão do governo Jair Bolsonaro aos EUA, que chegaram até a contar com ajuda brasileira na tentativa de invasão contra a Venezuela edit

247 - O Secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, fará uma viagem à fronteira entre Brasil e Venezuela, onde realizará um ato hostil contra o país governado por Nicolás Maduro. Em viagem à região, Pompeo visitará a cidade brasileira de Boa Vista, capital de Rondônia, uma das portas de entrada dos venezuelanos ao Brasil.

"Em Boa Vista, Brasil, o secretário Pompeo destacará a importância do apoio dos Estados Unidos e do Brasil ao povo venezuelano", disse Morgan Ortagus, porta-voz do Departamento de Estado, em nota.

A visita reforça o caráter de submissão do governo Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, governador por Donald Trump. Forças militares brasileiras chegaram a ajudar os americanos quando tentaram invadir a Venezuela para executar um golpe contra Maduro, que seria substituído por Juan Guaidó.

De acordo com relato da agência AFP, Ortagus anunciou que o secretário se reunirá com migrantes venezuelanos que fogem do "desastre" causado pelo governo de Nicolás Maduro. A agenda de Pompeu começa na próxima quinta-feira (17) e inclui visitas a Suriname, a Guiana e a Colômbia.

