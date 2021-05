Milhares de pessoas ocupam as ruas contra o genocídio do povo negro (vídeos)

Os atos do “13 de maio de lutas” são realizados por organizações que compõem a Coalizão Negra Por Direitos e entidades parceiras. Ocorreram ou estão ocorrendo manifestações em quase todos os estados, além do Distrito Federal edit

Fórum - O Dia Nacional de Denúncia Contra o Racismo, nesta quinta-feira, 13 de maio, é marcado por uma série de manifestações promovidas pela Coalizão Negra Por Direitos. O objetivo do movimento é exigir justiça para as vítimas da Chacina do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, e de todas as operações policiais que resultaram em mortes nas favelas e comunidades do Brasil.

A manifestação recebeu o título: “Nem bala, nem fome, nem Covid. O povo negro quer viver!”.

Os atos também reivindicam auxílio emergencial de R$ 600 até o fim da pandemia do coronavírus, direito da população negra à vacina contra a Covid-19 pelo SUS e o “Fora Bolsonaro”.

Os atos do “13 de maio de lutas” são realizados por organizações que compõem a Coalizão Negra Por Direitos e entidades parceiras. Ocorreram ou estão ocorrendo manifestações em todos os estados, além do Distrito Federal.

Milhares de pessoas ocupam a Av Paulista, em SP, no ato contra o genocídio do povo negro.



A marcha vai começar. pic.twitter.com/C8d8GiIq4K May 13, 2021

AGORA! MASP LOTADO! 13 DE MAIO DE LUTA!



vídeo de Emilio Rodriguez pic.twitter.com/zvSKO9w2YL — Jornalistas Livres (@J_LIVRES) May 13, 2021

#13DeMaioNasRuas da Bahia!



Ato na Praça da Peidade, em Salvador, contra as chacinas, o genocídio do povo negro e as políticas de extermínio do Estado brasileiro!



📽️ @ricardocaian pic.twitter.com/iVxCuvzaf8 — @coalizaonegra (@coalizaonegra) May 13, 2021

#13DeMaioNasRuas de todo o Brasil!✊🏿



Atos no Ceará, Alagoas e Sergipe contra as chacinas, o genocídio do povo negro e as políticas de extermínio do Estado brasileiro!



📷 Jeny Fotografia, Afronte (AL) e Afronte (SE) #ChacinaDoJacarezinho #ForaBolsonaroGenocida pic.twitter.com/7k6NBUVidL — @coalizaonegra (@coalizaonegra) May 13, 2021

#13DeMaioNasRuas de Nova York (EUA)! ✊🏿



Ato nas ruas de Nova York, nos Estados Unidos, contra as chacinas, o genocídio do povo negro e as políticas de extermínio do Estado brasileiro!#ChacinaDoJacarezinho #ForaBolsonaroGenocida #CoalizãoNegraPorDireitos pic.twitter.com/mDLKheQ00d — @coalizaonegra (@coalizaonegra) May 13, 2021

✊🏾 Nem tiro, nem cadeia, nem Covid19, nem fome. Fora Genocida. A luta antiracista presente em Belo Horizonte e em todo o país neste 13 de maio! @coalizaonegra#13deMaioNasRuas

Foto: @Cadu_passos_ pic.twitter.com/swmqbUkq6c — Jornalistas Livres (@J_LIVRES) May 13, 2021

