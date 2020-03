Milícia virtual bolsonarista endossa ataques de Eduardo contra a China

Após o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) responsabilizar a China pela pandemia do coronavírus, as milícia virtuas de extrema direita endossaram a agressão e os novos ataques dirigidos ao país asiático levaram a #VirusChines aos trending topics do Twitter nesta quinta-feira (19) edit

247 - Após a China reagir duramente aos ataques feitos pelo deputado Eduardo Bolsonaro, que nesta quarta-feira (18) usou as redes sociais para acusar o Partido Comunista Chinês de ser o responsável pela pandemia do novo coronavírus, o parlamentar aprofundou a crise diplomática ao acionar a milícia virtual de extrema direita para endossar as suas agressões. Os novos ataques dirigidos ao país asiático levaram a #VirusChines aos trending topics do Twitter nesta quinta-feira.

Um dos primeiros blogueiros ligados à extrema direita a encampar os ataques feitos pelo parlamentar foi Allan dos Santos, que já foi acusado pela CPI das Fake News de ser um dos líderes da milícia virtual ligada ao bolsonarismo. No Twitter, Santos chegou a pedir a expulsão do embaixador chinês no Brasil, Yang Wanming.

“Um embaixador de um regime GENOCIDA está querendo violar a Constituição brasileira para impedir que um parlamentar FALE que o #VirusChines é um vírus chinês. Ah, PQP”, postou. “Você precisa ser EXPULSO do país. Isso sim”, emendou em referência ao pedido feito pelo embaixador para queEduardo Bolsoanro se retratasse da agressões contra o país asiático.

Além de Allan dos Santos, outros blogueiros ligados ao bldoanrismo, como Rodrigo Constantino e Bernardo Kuster, também aderiram aos ataques contra o país asiático.

