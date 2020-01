Miliciano que atacou Porta dos Fundos fugiu para a Rússia porque foi avisado que seria preso

"Achavam que fui muito estúpido pra não cobrir o rosto e não alterar a voz, mas fui conectado o suficiente pra ser avisado do mandado a tempo de viajar pra fora do país", disse ele. A questão é: quem avisou e permitiu a fuga? edit

247 – O miliciano Eduardo Fauzi, que participou do ataque terrorista ao Porta dos Fundos, fez uma revelação surpreendente: a de que fugiu para a Rússia porque foi avisado que seria preso. "Achavam que fui muito estúpido pra não cobrir o rosto e não alterar a voz, mas fui conectado o suficiente pra ser avisado do mandado a tempo de viajar pra fora do país", disse ele, ao site Colanora.

Fauzi também afirmou que pedirá asilo à Rússia. "Eu sou o candidato típico (ao asilo). Mas a decisão é política. Se não houver interesse político eles não me não me asilam", afirmou. Abaixo, a reação de Ricardo Noblat: