Militar agride senhora que pediu que ele usasse máscara (vídeo)

Julinho Bittencourt, Revista Fórum - O internauta chamado Hugo postou neste sábado (10) vídeo onde um sujeito identificado como Ricardo Almeida que, segundo ele, é militar, agride sua mãe com uma cotovelada.

De acordo com Hugo, “minha mãe foi agredida duas vezes por esse militar no dia 10/07/21 porque pediu para ele colocar máscara. Além da cotovelada, ele torceu o braço dela. Estamos aguardando o estabelecimento fornecer todas as imagens. Depois do evento, foi embora tranquilamente sem se identificar”.

