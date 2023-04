Militar do GSI que deu água a terroristas aparece em novas imagens conversando com invasores no Palácio do Planalto

O capitão do Exército José Eduardo Natale de Paula Pereira enfrenta pressão por conta de suas atitudes no 8/1 edit

Apoie o 247

ICL

247 - Imagens de câmeras de segurança do Palácio do Planalto captadas durante as invasões terroristas do 8/1 mostram o capitão do Exército José Eduardo Natale de Paula Pereira conversando com bolsonaristas dentro do Palácio do Planalto, antes que outros militares chegassem ao local.

José Eduardo, que atuava no Gabinete de Segurança Institucional (GSI), foi também responsável por dar água aos invasores dentro do Palácio enquanto eles avançavam em direção ao gabinete presidencial.

As gravações, tornadas públicas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no sábado (22), são de uma câmera que foca no Salão Nobre, no segundo andar do Palácio, e em parte do mezanino do terceiro andar, onde fica o gabinete presidencial. No dia 8, a maior parte dos terroristas ficou concentrada entre esses dois pontos, ligados por uma rampa.

>>> Lula e ministros reagiram indignados ao encontrarem Planalto destruído por terroristas bolsonaristas (vídeo)

Os bolsonaristas entraram no Planalto por volta das 15h30. Pereira aparece pela primeira vez nas imagens às 15h50, olhando o celular no Salão Nobre, alheio aos manifestantes. Minutos depois, o capitão foi filmado conversado com invasores.

Antessala do gabinete de Lula foi arrombada por manifestante que sabia que estava sendo filmado

A antessala do gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi arrombada por terroristas às 15h56 do dia 8, após um homem dar um chute na porta de vidro, mostram ainda as imagens.

>>> Em comunicado ao STF, Polícia Federal diz ter coletado mais de 4.400 horas de gravação dos atos terroristas do 8/1

Os vídeos indicam que o homem só chutou a porta após estar ciente que sua ação seria gravada por outra pessoa —no caso, um repórter da agência de notícias Reuters.

Vídeos mostram conversa entre Múcio e Dino

As imagens das câmeras do Palácio mostram um aparente momento de tensão entre os ministros da Justiça, Flávio Dino, e da Defesa, José Múcio, na noite do dia 8. Eles divergiram quanto à remoção do acampamento bolsonarista em frente ao quartel-general do Exército em Brasília.

As imagens registradas às 21h46 mostram Dino chegando na antessala do presidente Lula e iniciando uma conversa com Múcio, que estava ao telefone. Durante a conversa, ambos gesticulam com intensidade, dando a entender que estão discutindo. Além disso, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, também participa do diálogo. Paulo Okamotto, diretor do Instituto Lula, o senador Jaques Wagner (PT-BA) e o ministro da Integração Regional, Waldez Góes, estavam presentes e assistiram à conversa.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.