Militar que trouxe joias sauditas para Bolsonaro disse que pagou por excesso de bagagem

Marcos André dos Santos Soeiro foi assessor do então ministro Bento Albuquerque e foi barrado pela Receita ao tentar entrar ilegalmente com joias avaliadas em R$ 16,5 milhões

247 - O militar Marcos André dos Santos Soeiro, que foi assessor do então ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque e acabou barrado pela Receita Federal ao tentar entrar ilegalmente no Brasil com joias avaliadas em R$ 16,5 milhões, disse à Polícia Federal (PF) que precisou pagar excesso de bagagem para trazer “tantos presentes” sauditas. As informações são do jornal O Globo.

Segundo o assesor, ao regressar ao Brasil, o grupo trazia, além das joias, coisas como “caixas grandes com muitas frutas, cafés e óleos”, que também foram retidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Em depoimento, o ex-assessor relatou que no último dia da missão oficial na Arábia Saudita, em 25 de outubro de 2021, Bento Albuquerque participou de um jantar restrito oferecido pala família real saudita, evento que, segundo ele, se estendeu até tarde.

Às 23h, Soeiro falou por telefone com o ex-ministro, pois o retorno ao Brasil estava programado para ocorrer em poucas horas. Albuquerque teria dito a ele que “o príncipe regente saudita falou que enviaria ainda um outro presente para o hotel, porém, o ministro disse não saber o que era”.

Disse ainda que por volta de meia-noite, um emissário do príncipe foi ao hotel onde a comitiva brasileira estava hospedada com duas caixas embrulhadas em papel especial com brasão da família real.

Soeiro telefonou para Albuquerque, que ainda se encontrava no jantar oficial, para informar que “as caixas chegaram e estavam lacradas”. Diante da quantidade de presentes, o ex-assessor avisou que não tinha mais espaço na sua bagagem.

O ministro, então, decidiu que levaria um pacote e que o assessor transportaria o outro. Apenas o ajudante foi retido pela Receita ao desembarcar no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

