Militares advertem Bolsonaro que demissão de Moro pode levar ao impeachment

Militares avaliam que a popularidade do ministro da Justiça, Sergio Moro é “muito importante” para manter o apoio popular em meio a crescente mobilização política e social pelo afastamento de Jair Bolsonaro do poder edit

247 - Integrantes da ala militar alertaram Jair Bolsonaro de que a saída do ministro da Justiça, Sérgio Moro, do governo poderá dar força ao movimento pró-impeachment. Segundo reportagem do blog da jornalista Bela Megale, os militares avaliam que a popularidade de Moro é “muito importante” para manter o apoio popular em meio a crescente mobilização política e social pelo afastamento de Bolsonaro do poder.

Nesta quinta-feira (23), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello deu um prazo de dez dias para que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), preste esclarecimentos sobre um pedido de impeachment de Bolsonaro feito por dois advogados e que não foi apreciado até o momento.

No ano passado, a ala militar do Planalto conseguiu intervir e evitar que Bolsonaro demitisse Moro. Nesta quinta-feira os generais voltaram à cena para tentar impedir que ele deixe o governo devido à troca no comando da Polícia Federal feita por Bolsonaro.

