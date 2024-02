Militares chamavam Moraes de "lobo" em conversas privadas com Mauro Cid

Conversas tratavam da possibilidade de o ministro do STF ser preso em meio às articulações golpistas que se deram após a vitória do presidente Lula nas eleições edit

247 - Em mensagens trocadas com o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, militares do Exército referiam-se ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), como "lobo", informa a coluna Radar, na revista Veja, nesta sexta-feira (16).

“Se pouparem o lobo, podem ter problemas mais graves à frente. Você sabe disso. Você e sua família, inclusive”, escreveu o tenente-coronel Sérgio Cavaliere a Cid em novembro de 2022, de acordo com a Polícia Federal.

Ao que Cid respondeu: “Eu sei…”. A conversa tratava da possibilidade de Moraes ser preso em meio às articulações golpistas de bolsonaristas, que culminaram na invasão das sedes dos Três Poderes, em Brasília (DF), em 8 de janeiro de 2023.

