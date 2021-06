Militares comemoram saída de Ricardo Salles do Ministério do Meio Ambiente

247 - A saída de Ricardo Salles do comando do Ministério do Meio Ambiente foi comemorada pela ala militar do governo Jair Bolsonaro. De acordo com a coluna da jornalista Bela Megale, de O Globo, a avaliação é que o governo se livrou de um aliado “incompetente” e “enrolado com a Justiça”.

Salles entrou em diversos atritos com os militares e sempre relatou que estaria sendo “fritado” pelo grupo que desejava ter alguém de confiança à frente da pasta. O auge da crise foi registrado em outubro do ano passado, quando o agora ex-ministro chamou o então ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, de “Maria fofoca”. O militar hoje chefia a Casa Civil.

