Militares do governo minimizam decisão do Exército sobre Pazuello

Comando do Exército decidiu não punir o general por ter participado de uma manifestação ao lado do presidente Jair Bolsonaro no Rio

Igor Gadelha, Metrópoles - Militares que atuam no governo federal minimizaram a decisão do comando do Exército de não punir o general Eduardo Pazuello por ter participado de uma manifestação ao lado do presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro, em 23 de maio, quando chegou a discursar.

Nos bastidores, militares ouvidos pela coluna, alguns deles ainda da ativa, alegam que a avaliação predominante no Exército seria de que uma eventual punição a Pazuello teria a real intenção de atingir o presidente da República, chefe maior das Forças Armadas.

Esses mesmos militares também tentam emplacar a tese de que a decisão do comandante-geral do Exército, Paulo Sérgio Nogueira, não deve incentivar novos casos de indisciplina ou politização dentro da corporação, nem insatisfação interna.

