Militares do GSI dizem que conduta amistosa com golpistas foi "técnica de gerenciamento de crise"

Militares justificaram a conduta amistosa com invasores no dia 8 de janeiro afirmando que os golpistas eram muitos, e que o efetivo do GSI não era suficiente edit

Apoie o 247

ICL

247 - Nove militares que atuavam no Gabinete de Segurança Institucional (GSI) disseram que não efetuaram prisões de invasores do Palácio do Planalto, no dia 8 de janeiro, porque a situação envolvia "risco de vida".

O depoimento aconteceu neste domingo (23), após a divulgação de imagens em que mostravam os militares circulando e até se congratulando com invasores no momento do ataque golpista.

O major José Eduardo Natale, que aparece entregando água e cumprimentando os invasores, disse à PF que se tratava de uma "técnica de gerenciamento de crise".

Segundo ele, os golpistas entraram atrás dele na cozinha de uma das salas da Presidência exigindo água.

Assim como o major, os militares justificaram a conduta afirmando que os golpistas eram muitos, e que o efetivo do GSI não era suficiente.

A estratégia, segundo os depoimentos, era fazer uma "limpeza" de cima para baixo, retirando extremistas dos andares superiores para serem presos no segundo andar.

A PF ouviu nove militares neste domingo, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator do inquérito que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro. O objetivo da investigação é saber se houve ação ou omissão na conduta dos militares com os golpistas.

Os militares que prestaram depoimento nesta domingo foram:

Carlos Feitosa Rodrigues, ex-secretário de Segurança e Coordenação Presidencial do GSI

Wanderli Baptista da Silva Júnior, ex-diretor-adjunto do Departamento de Segurança Presidencial do GSI

Alexandre Santos de Amorim, coordenador de Avaliação de Riscos do GSI

André Luiz Garcia Furtado, coordenador-geral de Segurança de Instalações do GSI

Alex Marcos Barbosa Santos, adjunto da Coordenação Geral de Segurança de Instalações do GSI

Marcus Vinícius Bras de Camargo, chefe da Assessoria Parlamentar do GSI

José Eduardo Natale de Paula Pereira, ex-coordenador de Segurança das Instalações Presidenciais de Serviço do GSI

Adilson Rodrigues da Silva, auxiliar da Coordenação Geral de Segurança de Instalações do GSI

Laércio da Costa Júnior, encarregado de Segurança de Instalações do Palácio do Planalto

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.