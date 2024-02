Militares investigados por plano golpista temem que general envolvido vire delator

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Militares investigados pelo suposto planejamento de um golpe de Estado para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão preocupados com a possibilidade do general Estevam Theophilo Gaspar de Oliveira, ex-integrante do Alto Comando do Exército no governo Jair Bolsonaro (PL), se tornar um delator.

O general, ao contrário de outros integrantes da Força, decidiu falar durante o seu depoimento à Polícia Federal (PF) nas investigações sobre a tentativa golpista, que teria sido engendrada por Jair Bolsonaro (PL), assessores, ministros e militares que integravam o governo passado.

continua após o anúncio

Segundo a coluna da jornalista Andréia Sadi, do G1, o depoimento do general, que atuou como comandante de Operações Terrestres entre março de 2022 e novembro de 2023, “causou apreensão” entre os militares investigados e “alguns fardados não descartam a possibilidade de Theophilo decidir colaborar com a PF – como já fez o tenente-coronel do Exército, Mauro Cid, que foi ajudante-de-ordens de Bolsonaro durante todo o mandato”.

Conforme apurado pela Polícia Federal, em 9 de dezembro de 2022, Theophilo teria se reunido com Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Durante esse encontro, supostamente teria concordado com a adesão ao golpe de Estado, desde que o presidente assinasse a medida, conforme revelado por conversas e mensagens encontradas no celular de Mauro Cid. Ainda segundo a reportagem, “um dos temores é o de que Theophilo detalhe a suposta participação de Freire Gomes, que foi o último comandante do Exército durante o governo Bolsonaro, e de outros militares investigados no roteiro do golpe”.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: