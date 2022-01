Militares percebem que Bolsonaro irá para o lixo da História e optam por Moro

Apoie o 247

GGN - Os militares estão rachados. Uma parte ainda tem a mentalidade atrasada, da Guerra Fria, e apoia os extremismos representados na figura de Jair Bolsonaro. Outra fatia já percebeu que o atual presidente da República irá para a “lata de lixo” da História e decidiu optar pela candidatura da terceira via, capitaneada por Sergio Moro, que tem um prazo para decolar.

A dura carta que o almirante Antônio Barra Torres, diretor-presidente da Anvisa, enviou a Bolsonaro em auto-defesa após o presidente insinuar que há corrupção por trás da liberação da vacinação infantil é mais um sinal do natural movimento de “descolamento” do governo por parte dos militares. É o que avalia o historiador e pesquisador Manuel Domingos, em entrevista à TVGGN (assista abaixo).

“Ao que me consta, a hierarquia sinalizou alguns meses atrás ao Bolsonaro que ele não seria respaldado como candidato. Surgem as exceções porque Bolsonaro tem seus apoios dentro do meio militar. Creio que eles têm consciência das dificuldades [na reeleição], e também optariam por Moro. Inclusive teriam dado prazo até o final de fevereiro para Moro decolar, do contrário, ele seria descartado”, pontuou.

