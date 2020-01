Ministério aguarda pedido do TJ-RJ para formalizar pedido de extradição de autor de ataque contra Porta dos Fundos

Eduardo Fauzi Richard Cerquise, acusado de ser um dos responsáveis pelo atentado terrorista contra a sede da produtora do canal Porta dos Fundos, na véspera do Natal., fugu para a Rússia um dia antes de ter seu pedido de prisão expedido pela Justiça do Rio edit

247 - O Ministério da Justiça aguarda apenas uma manifestação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para pedir a extradição de Eduardo Fauzi Richard Cerquise, acusado de ser um dos responsáveis pelo atentado terrorista contra a sede da produtora do canal Porta dos Fundos, na véspera do Natal. Eduardo Fauzi fugiu para a Rússia um dia antes de ter um dia antes de um mandado de prisão contra ele ser expedido pela Justiça do Rio de Janeiro.

Segundo reportagem do jornal O Globo, tanto o Ministério quanto o Itamaraty estariam dispostos a assinarem o pedido de extradição. Para que isso aconteça, contudo, o juiz responsável pelo caso deverá se posicionar pela extradição.

Em seguida, o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) deverá avaliar a documentação necessária à extradição e, se tudo estiver em ordem, o pedido será encaminhado ao Itamaraty para a formalização do pedido às autoridades russas.