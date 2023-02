Ministério busca consultoria para recuperar Disque Direitos Humanos, prejudicado por Bolsonaro

De acordo com integrantes da pasta, parte das denúncias recebidas não é levada adiante, havendo casos em que as informações prestadas não são repassadas a órgãos de investigação edit

247 - O Ministério dos Direitos Humanos está buscando uma consultoria externa para 'resgatar' o Disque 100, o Disque Direitos Humanos, que vem apresentando um serviço insuficiente e tem a operadora do canal como alvo de apuração dentro da pasta. A informação é da coluna do Guilherme Amado do portal Metrópoles.

De acordo com integrantes do ministério, parte das denúncias recebidas pelo Disque 100 não é levada adiante pelo Estado, havendo casos em que as informações prestadas não são repassadas a órgãos de investigação, por exemplo.

"Uma possibilidade é que a consultoria externa seja prestada por uma universidade pública. Nesse cenário, além de conseguir detalhar os gargalos do canal, o ministério receberia na consultoria um panorama de como esse serviço funciona em outros países", diz a reportagem.

Além das falhas na operação, a coluna aponta que existe uma investigação interna no ministério para apurar "se a BR BPO Tecnologia, empresa contratada por R$ 58,3 milhões no governo Bolsonaro para gerir o Disque 100, vazou informações sigilosas e violou regras de segurança".

