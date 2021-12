Ministério comandado por Damares tenta incluir garimpeiros e pecuaristas em lista de povos tradicionais

Advogado Diogo Cabral afirma que a iniciativa ministerial faz parte de uma tentativa do governo Bolsonaro para legitimar grupos que atuam de forma ilegal edit

247 - O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comandado por Damares Alves, tentou classificar, durante reunião do Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais (CNPCT), garimpeiros e pecuaristas como povos tradicionais do Brasil. A informação, segundo o jornal O Globo, consta da ata da reunião realizada na terça-feira desta semana (7).

O tema, porém, foi excluído das discussões após os integrantes do conselho manifestaram indignação com a possibilidade de que grupos ligados à destruição do meio ambiente fossem tratados como os povos indígenas, quilombolas, caboclos e ribeirinhos.

“Nas diversas regiões da Amazônia brasileira, garimpeiros têm destruído extensões de nossa floresta e atacado povos indígenas, comunidades quilombolas, ribeirinhos. O que o decreto tem como princípio é justamente a valorização e o respeito à diversidade socioambiental e cultural dos povos e comunidades tradicionais, e não a sua destruição”, disse o advogado Diogo Cabral, da Federação dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares do Estado do Maranhão (Fetaema). Segundo ele, a iniciativa ministerial faz uma tentativa do governo federal de legitimar a ação de grupos econômicos que atuam de forma ilegal.

Diante da repercussão, a Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SNPIR), ligada ao ministério, negou ter apresentado a demanda e se posicionou de forma contrária à inclusão destes grupos na lista de povos tradicionais.

