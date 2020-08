Ministério corta verba de combate à pandemia e transfere ações para estados e municípios

Ministério da Saúde reduziu a verba de ações diretas destinada ao enfrentamento da pandemia da Covid-19 de R$ 10,3 bilhões para R$ 7,6 bilhões. Mudança visa angariar apoio de políticos do centrão edit

247 - O Ministério da Saúde reduziu a verba voltada para ações diretas destinada ao enfrentamento da pandemia da Covid-19 de R$ 10,3 bilhões para R$ 7,6 bilhões. Segundo reportagem da jornalista Mônica Bergamo, na Folha de S. Paulo, parte dos recursos foi transferida para ações de saúde de estados e municípios visando angariar apoio no Congresso do chamado centrão.

Ainda segundo a reportagem, o gasto do ministério no combate ao novo coronavírus está abaixo do previsto. Dos R$ 39 bilhões reservados para ações diretas e transferências apenas 48% foram efetivamente utilizados.

O Conselho Nacional de Saúde (CNS) já emitiu uma recomendação para que o governo Jair Bolsonaro realize “medidas corretivas urgentes que promovam a execução orçamentária e financeira do Ministério da Saúde com a celeridade requerida pela situação de emergência sanitária”.

