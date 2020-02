Ministério da Agricultura exonera chefe responsável pela liberação recorde de agrotóxico

247 - Mais uma baixa no governo de Jair Bolsonaro. O Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (4) publicou a exoneração do coordenador-geral do Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas, da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Carlos Ramos Venâncio. Em seu lugar, assume Bruno Cavalheiro Breitenbach, que era coordenador-substituto.

Venâncio era responsável pelos registros de agrotóxicos no Mapa – uma das três instituições que cuidam da liberação de pesticidas no país, ao lado da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Nomeado para o cargo desde janeiro de 2016, Venâncio foi respon´savel pelo movimento para acelerar a autorização de pesticidas no país que bateu recorde em 2019, chegando a 474 pesticidas, sendo 26 inéditos e 448 baseados em princípios ativos ou produtos já existentes. Trata-se de um volume 5,5% maior do que o de 2018, quando foram liberados 449 pesticidas.