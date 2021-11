Ministério da Defesa envia comitiva para participar do ‘Dubai Airshow’

No evento, a o Ministério da Defesa vai fechar um acordo com o Internacional Golden Group para desenvolver, produzir e comercializar produtos de Defesa edit

247 - O Ministério da Defesa enviou comitiva para os Emirados Árabes Unidos, onde Jair Bolsonaro está viajando e hospedado num hotel luxuoso, para participar a partir deste domingo da feira de aviação Dubai Airshow, segundo reportagem do Radar da Veja.

“No evento, a pasta vai fechar um acordo com o Internacional Golden Group para desenvolver, produzir e comercializar produtos de Defesa. A empresa é a líder no fornecimento de equipamentos às Forças Armadas do país árabe, que hoje é uma das cinco nações que mais compram produtos brasileiros neste segmento”, destaca a reportagem.

O Brasil exportou 426,2 milhões de dólares aos Emirados Árabes de 2019 a 2020.

