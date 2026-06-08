Ministério da Fazenda e CGU lançam força-tarefa para divulgar processos de bets

247 - O Ministério da Fazenda e a Controladoria-Geral da União (CGU) anunciaram, nesta segunda-feira (8), uma força-tarefa para tornar públicos os processos relacionados às empresas de apostas e prêmios cuja análise já foi concluída. Durante entrevista coletiva, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que a iniciativa busca ampliar a transparência sobre os procedimentos conduzidos pelo governo federal no setor. As informações são da CNN Brasil.

"O meu compromisso é de dar transparência. Esse governo não é um governo do sigilo. Não é um governo que pretende guardar informação", declarou. Segundo o ministro, a divulgação dos documentos será iniciada nos próximos dias. "Todos os processos que tratam das empresas que tiverem sido concluídos terão ampla divulgação", acrescentou.

Proteção de dados

De acordo com o Ministério da Fazenda, os processos permaneceram sob sigilo por conterem informações pessoais e bancárias de usuários das plataformas. Para evitar a exposição desses dados, os documentos passarão por um procedimento de ocultação das informações sensíveis antes da publicação.

O governo federal também informou que intensificará a fiscalização sobre ações de publicidade e marketing das empresas de apostas diante da proximidade da Copa do Mundo. A secretária de Prêmios e Apostas, Daniele Cardoso, afirmou que a pasta atua em conjunto com órgãos de defesa do consumidor para monitorar o setor.

"Teremos uma reunião com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor falando para os Procons, Ministério Público e Defensoria Pública para reforçar os canais de diálogo, reforçando o monitoramento da publicidade, principalmente em relação ao período de Copa", disse.