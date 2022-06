Ministério da Justiça e da Segurança Pública autoriza envio da Força Nacional para o Amazonas

De acordo com a pasta, o contingente militar será destinado em “ações de combate ao crime organizado, ao narcotráfico e aos crimes ambientais, na calha do Rio Negro e Solimões” edit

247 - O Ministério da Justiça e da Segurança Pública autorizou, nesta sexta-feira, 10, a liberação do uso da Força Nacional no Amazonas por 90 dias. De acordo com a pasta, o contingente militar será destinado em “ações de combate ao crime organizado, ao narcotráfico e aos crimes ambientais, na calha do Rio Negro e Solimões”, para auxiliar a Operação Arpão I. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União.

A Força Nacional também atuará por mais 90 dias “em atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio” nas cidades de Boa Vista e Pacaraima, em Roraima.

O documento não especifica se a Força Nacional atuará nas buscas pelo indigenista Bruno Pereira e pelo jornalista inglês Dom Phillips. (Com informações do jornal O Estado de S. Paulo).

