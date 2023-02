Ministério da Justiça pretende lançar programa de câmeras em uniformes de policiais

Apoie o 247

247 - O ministério da Justiça quer lançar um programa que prevê a instalação de câmeras nos uniformes de agentes de segurança pública ainda no primeiro semestre, informa a Folha de S. Paulo, que entrevistou o secretário de Acesso à Justiça, Marivaldo Pereira.

Segundo ele, a instalação das câmeras é uma das políticas mais eficientes para redução da letalidade policial e para a proteção do próprio agente de segurança contra criminosos.

"As experiências verificadas no Brasil e no exterior foram bem-sucedidas no sentido de reduzir a letalidade policial, proteger os policiais e, mais ainda, tiveram impacto direto na própria instrução processual, uma vez que, ao invés de você ter apenas a declaração do policial, agora você tem áudio e vídeo do que aconteceu", disse.

"A ideia é mapear quais são as boas práticas e buscar mecanismos que incentivem os estados a implementar essa política. O caminho ainda está sendo elaborado. Por exemplo, [discute-se] se vai ser uma medida só, um modelo só", acrescentou.

"Pode ser que em um estado um modelo pode ser mais eficiente, em outro estado pode ser outro. Por isso a importância de mapear os modelos existentes e colocá-los à disposição", explicou.

