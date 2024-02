Ministério da Justiça prorroga suspensão de banhos de sol e visitas nos presídios federais após fuga de criminosos em Mossoró

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O Ministério da Justiça decidiu prorrogar a suspensão, que acabaria nesta sexta-feira (16), de banhos de sol e visitas nos cinco presídios federais, informa a CNN Brasil. A decisão se deu após a fuga de dois criminosos do presídio de segurança máxima em Mossoró, no Rio Grande do Norte.

A extensão da aplicação do "nível 2 de segurança" nas cinco unidades federais foi divulgada através de uma portaria assinada por José Renato Gomes Vaz, diretor substituto do Sistema Penitenciário Federal (SNP).

continua após o anúncio

Dessa forma, permanecem interrompidos os banhos de sol, as visitas sociais e de advogados, além de todas as atividades educacionais, de trabalho e religiosas, exceto os atendimentos de emergência.

Nos presídios federais, os presos possuem o direito a duas horas de banho de sol todos os dias.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: