Ministério da Saúde agora diz que vai adotar vacina que chegar primeiro com eficácia comprovada

Depois de ter dado sinais de desprezo pela vacina chinesa, em fase adiantada de testes, e de dar demonstrações de que preferiria a vacina do laboratório AstraZeneca, feita em parceria com a Universidade de Oxford, o governo brasileiro diz agora que vai adotar a vacina eficaz que chegar primeiro

247 - O secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Hélio Angotti Neto, afirmou que a pasta pretende usar a primeira vacina que se mostrar eficiente e segura contra o novo coronavírus. Segundo ele, o fato de o governo federal ter fechado parceria com a imunização de Oxford não exclui as outras opções."Não há problema nenhum no fato de ter um acordo com um determinado parceiro que nós fechemos acordo com outros. Não há impedimento nesse aspecto", disse o secretário segundo O Globo.

Nesse caso, o secretário afirmou ainda que será levado em consideração se o laboratório que produz a vacina terá capacidade para fornecer o número necessário para o Brasil e se haverá a possibilidade de transferência de tecnologia, a exemplo do que foi acordado com a AstraZeneca, que produz a vacina de Oxford.

