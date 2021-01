Ministério da Saúde apaga post sobre recomendação de cloroquina como "tratamento precoce"

O Ministério da Saúde listava substâncias como zinco, azitromicina e hidroxicloroquina como soluções para o enfrentamento à pandemia, citando um artigo da The American Journal of Medicine. Mas o editor da revista desmentiu o governo edit

247 - Em meio a uma movimentação pelo impeachment, o governo Jair Bolsonaro tenta reduzir os efeitos da sua política negacionista frente à pandemia. O Ministério da Saúde apagou uma publicação sobre a recomendação de tratamento precoce contra Covid-19 pela revista científica The American Journal of Medicine.

O texto foi publicado no site da Saúde em 2 de janeiro. No título, a matéria afirmava que um artigo divulgado no periódico científico reforçava o poder da medicina preventiva no combate ao coronavírus.

No entanto, o editor da revista científica, Joseph Alpert, disse, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, que o artigo em questão não tinha objetivo de avaliar a eficácia de tratamentos precoces para a Covid-19.

“O artigo não diz que a cloroquina é uma terapia comprovada. Ele apenas sugere que, baseado em dados in vitro, parecia uma boa ideia”, disse Alpert à Folha.

Além disso, Alpert cita que, na época da publicação do estudo, existiam menos dados sobre o uso de medicamentos contra a Covid-19. Agora, com mais pesquisas publicadas, já se sabe que o remédio não tem eficácia comprovada no combate ao vírus.

“Então, a sugestão de que a cloroquina como prevenção fazia mais sentido naquele momento em comparação com agora, quando temos uma boa quantidade de informações negativas sobre o uso da droga em pacientes com Covid-19”, disse o editor.

- Estudos clínicos demonstram que o tratamento precoce da Covid, com antimaláricos, podem reduzir a progressão da doença, prevenir a hospitalização e estão associados à redução da mortalidade. @alexandregarcia https://t.co/k3efrlNIPQ pic.twitter.com/URPVnsHMIt — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 15, 2021

