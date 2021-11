Ministério da Saúde atrasa pagamentos e prejudica população da Terra Yanomami

População Yanomami fica com auxílio médico limitado por culpa do ministério edit

247 - Por atrasos no pagamento do Ministério da Saúde, a empresa de transporte aéreo Voare suspendeu nesta segunda-feira (1º) todos os voos regulares para atender ao Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) Yanomami. A interrupção coloca em risco a saúde de cerca de 28 mil indígenas entre os estados de Roraima e do Amazonas.

Com 9,6 milhões de hectares (equivalente a Santa Catarina), a Terra Indígena Yanomami é a maior do país. Quase todas as comunidades só são acessíveis por via aérea. Em média, a Voare fazia 30 voos diários, de avião e de helicóptero, e transportava cerca de 95 pessoas, entre enfermeiros, médicos e pacientes, além de insumos, como vacinas. As operações são realizadas por meio de 120 pistas de pouso.

A Voare cobra uma dívida de cerca de R$ 4 milhões, referentes a 2019, e outra de R$ 2 milhões, de serviços prestados neste ano.

A interrupção dos voos ocorre no momento em que a saúde yanomami enfrenta uma grave crise, com aumento de casos de desnutrição infantil e de malária falciparum, a mais letal, destaca reportagem da Folha de S.Paulo.

