Ministério da Saúde confirma transmissão comunitária do coronavírus no RJ e em SP

247 - Segundo o Ministério da Saúde, os municípios do Rio de Janeiro e de São Paulo registram transmissão sustentada ou comunitária do novo coronavírus. Trata-se da transmissão que não é mais possível saber a origem da infecção por ter se alastrado aleatoriamente.

O registrado de tal tipo de infecção obriga as autoridades a elevar o nível de alerta e adotem medidas de maior restrição. Segundo o ministério, entre as medidas está a antecipação das férias escolares ou uso de ferramentas de educação a distância, além da redução do fluxo laboral, com adoção de medidas como home office, reuniões virtuais e horários alternativos de trabalho.

O estado do Rio de Janeiroregistra 76 suspeitos e 16 confirmados. Em São Paulo, são 704 suspeitos e 42 confirmados na base de dados do ministério, que teve a última atualização nesta quinta-feira.