Ministério da Saúde conta com apoio do Exército para acelerar vacinação no Amazonas

247 - O Ministério da Saúde quer acelerar a vacinação contra Covid-19 em Manaus, no estado do Amazonas, integrando o Plano de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 por meio de um projeto-piloto. De acordo com informações prestadas pela pasta nesta segunda-feira (15), o plano é antecipar a imunização da população acima de 50 anos.

O projeto é desenvolvido pelo Comitê de Crise instalado no Centro Integrado de Comando e Controle.

O ministério espera a ajuda das unidades básicas de saúde e do Exército para executar a missão.

Em Manaus, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que enviará ao estado doses de vacina para adiantar o processo de imunização. A previsão é que a pasta receba as vacinas em 22 de fevereiro.

