Ministério da Saúde erra na divulgação dos dados do coronavírus e tira plataforma do ar

Governo Bolsonaro atualizou sistema nesta terça (23) com os mesmos números de segunda e depois o site ficou indisponível edit

Fórum - O Ministério da Saúde errou na atualização dos dados sobre o coronavírus na noite desta terça-feira (23).

Embora constasse como “atualizada às 19h de 23/6”, pelo menos os números de novas mortes e casos confirmados, bem como os dados totais da pandemia, era os mesmos do boletim da última segunda-feira (22).

A Fórum capturou uma imagem da parte principal do boletim. Alguns minutos depois, o site foi retirado do ar. A reportagem segue acompanhando o caso e aguarda posicionamento do Ministério da Saúde.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.