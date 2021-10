Ministério da Saúde não comparou preços ao negociar Covaxin, diz CGU

"Ministério da Saúde não instruiu devidamente o processo com a justificativa acerca da opção da contratação", apontou a Controladoria edit

Metrópoles - O Ministério da Saúde não realizou qualquer análise sobre a “adequabilidade do preço” ao negociar a compra da vacina indiana Covaxin, aponta nota técnica da Controladoria-Geral da União (CGU).

A negociação para aquisição do imunizante contra o novo coronavírus produzido pela Bharat Biotech virou alvo da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 após suposto sobrepreço. A Precisa Medicamentos, investigada em operação da Polícia Federal nesta quinta-feira (28/10), intermediou a conversação entre a empresa indiana e o Ministério da Saúde.

O preço da vacina saltou de US$ 10 para US$ 15 após a Precisa iniciar a negociação com o governo.

