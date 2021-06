Ministério da Saúde planeja pedir empréstimo ao Banco Mundial para comprar vacinas

Segundo a carta do projeto, o empréstimo é necessário para expandir o portfólio de vacinas e para garantir a produção nacional do IFA edit

247 - O Ministério da Saúde pretende pedir um empréstimo ao Banco Mundial para comprar vacinas contra a Covid-19. Segundo a pasta, a medida seria necessária para a retomada econômica do país.

"Está claro que a maneira mais efetiva para minimizar riscos atuais e futuros de aumento na taxa de transmissão do vírus e para a retomada sustentada das atividades econômicas se dará através de uma rápida expansão da cobertura vacinal", afirma a carta do projeto do Ministério da Saúde.

O documento, obtido pelo Estadão, data de 18 de junho e prevê a possibilidade de ampliação do portfólio de vacinas e da produção nacional do IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo).

O "suporte aos esforços de vacinação do governo" teria duração de dois anos.

O texto reconhece ainda que o Brasil está "no seu ponto mais alto na pandemia, em contraste com outras partes do mundo que já verificam uma redução de casos e mortes".

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.