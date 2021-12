Ministério da Saúde tem planejamento para conter variante ômicron, garante Queiroga

Apoie o 247

247 - Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga garantiu a jornalistas nesta sexta-feira (31) que a pasta já se planeja para uma possível forte retomada da Covid-19 no país por meio da variante ômicron, informa a Folha de S. Paulo.

De acordo com o ministro, a pasta monitora a situação epidemiológica de estados e municípios. Ele ressaltou que a vacinação continua sendo a melhor forma de combater as variantes da Covid-19. Apesar disso, o ministro, atendendo a Jair Bolsonaro, se mostra resistente a impulsionar a imunização de crianças.

"Estamos trabalhando aqui fortemente, hoje aqui no dia 31 de dezembro, com toda equipe do ministério para ter um plano de contingência caso tenha uma pressão no sistema de saúde como foi na primeira e na segunda onda", falou Queiroga.

