Ministério da Saúde terá de informar à Câmara despesas de Queiroga em Nova York

247 - O Ministério da Saúde terá de informar à Câmara dos Deputados a descrição das despesas do ministro Marcelo Queiroga custeadas com dinheiro público durante seu isolamento em Nova York, nos Estados Unidos, por conta de infecção pelo novo coronavírus. A informação é da Revista Crusoé.

Queiroga foi diagnosticado com Covid-19 no dia 21 de setembro, durante a viagem da comitiva brasileira à Assembleia Geral da ONU, em Nova York. O ministro ficou por boa parte do tempo no hotel de luxo Intercontinental Barclay. O custo da estadia do ministro da Saúde poderia variar de R$ 84 mil a R$ 140 mil.

