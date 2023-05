Ministério das Mulheres coordenará Grupo de Trabalho Interministerial pela garantia da igualdade salarial e laboral

Apoie o 247

247 — No dia 1º de maio, Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, foi emitido um decreto que cria o Grupo de Trabalho Interministerial, liderado pelo Ministério das Mulheres, responsável pela elaboração de uma proposta de Plano Nacional para a igualdade salarial e laboral entre homens e mulheres.

O decreto foi assinado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pela Ministra das Mulheres, Cida Gonçalves (PT), e pelo Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho (PT).

O Grupo será composto por sete ministérios e terá como objetivo observar as convenções internacionais, as condições de emprego, a remuneração e as oportunidades de ascensão profissional, o ambiente de trabalho, a divisão das responsabilidades familiares, os aspectos étnico-raciais e a transversalidade do tema da igualdade salarial e laboral.

As reuniões serão quinzenais ou extraordinárias e terão duração de 180 dias, prorrogáveis por igual período.

