Ministério das Mulheres lança campanha de Carnaval em parceria com UNFPA e ONU Mulheres

247 - O Ministério das Mulheres lança neste Carnaval uma campanha em parceria com duas representações da Organização das Nações Unidas (ONU) no Brasil: o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) e a ONU Mulheres. As peças serão publicadas nas redes sociais e terão como foco três eixos:

"Deixe o preconceito no passado": destaque para o Carnaval como uma festa da diversidade e do respeito às mulheres, sem machismo e LGBTfobia; "Festa da renda extra": destaque às mulheres que trabalham nos preparativos e durante a folia, gerando renda e 'puxando a festa'; "Curtir o Carnaval com segurança": traz dicas como "pule Carnaval com pessoas que confia" e "andar em grupo pode coibir assaltos, brigas e assédios".

A campanha destaca ainda o Ligue 180 - serviço gratuito de informações, orientação e denúncias sobre violência contra as mulheres - como um canal importante para se informar sobre direitos e serviços ou realizar uma denúncia caso tenha presenciado uma situação de assédio ou violência durante o feriado.

No Brasil, 45% das mulheres já tiveram o corpo tocado sem consentimento em local público, segundo pesquisa do IPEC com o Instituto Patrícia Galvão.

Importunação sexual é todo ato libidinoso praticado contra alguém com o objetivo de satisfazer o seu próprio desejo sem o consentimento dessa pessoa.

