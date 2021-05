Ministério de Damares apaga nota em que lamentava mortes na chacina do Jacarezinho

247 - O Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos, sob o comando de Damares Alves, retirou do ar uma nota oficial lamentando as mortes ocorridas durante operação policial na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, que terminou em uma verdadeira chacina, com 28 moradores mortos e mais um policial.

Na nota excluída, a pasta ressaltava que ações de combate ao crime são necessárias, mas que deveriam zelar pela proteção à vida.

Jair Bolsonaro e aliados vêm colocando em campo a narrativa de que todos os mortos durante a ação policial eram bandidos, assim como fez o vice-presidente, Hamilton Mourão.

