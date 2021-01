Ministério de Guedes diz que atual cenário não exige auxílio emergencial, mesmo com aumento de casos e colapso em alguns estados

247 - O ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes, avalia que o momento não demanda de propostas para o auxílio emergencial. Um novo auxílio emergencial, pagamento feito à população de abril a dezembro de 2020 voltou à discussão depois que os principais candidatos à presidência da Câmara citaram a possibilidade de relançar a medida. A informação foi publicada pelo jornal Folha de S.Paulo.

A posição vem num contexto no qual algumas cidades brasileiras, como a capital do Amazonas, Manaus, sofre com um colapso no sistema de saúde, faltando até oxigênio. Municípios do Pará também sofrem com o mesmo problema.

O governo tem dado prioridade ao estudo de medidas que não gerem impacto fiscal em 2021 - saques do 13º benefício de aposentados ou liberação de mais recursos das contas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

Também está sendo estudado o remanejamento de recursos dentro do Orçamento. Seriam retiradas verbas de alguns ministérios para empregá-las no reforço de programas sociais como o Bolsa Família. O Orçamento de 2021, no entanto, sequer foi votado.

O auxílio emergencial foi pago a mais de 60 milhões de pessoas. Foi a proposta do pacote anticrise que mais demandou recursos do Tesouro Nacional, com R$ 321,8 bilhões (mais que o triplo de todo o déficit registrado pelo governo em 2019).

O conhecimento liberta. Saiba mais