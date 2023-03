Ministério diz que o governo não retomará pagamento do 13º do Bolsa Família

Apoie o 247

ICL

247 - O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, comandado por Wellington Dias, informou nesta sexta-feira (3) que o governo federal não retomará o pagamento do 13º do Bolsa Família. A informação foi divulgada por Letícia Bartholo, secretária de Avaliação de Gestão da Informação e Cadastro Único da pasta.

O pagamento do 13º no Bolsa Família aconteceu em 2019, no primeiro ano do governo Jair Bolsonaro. "O 13º só foi pago em um ano, muito mais como promessa de campanha", afirmou Letícia durante entrevista coletiva, em Brasília (DF). "O Bolsa Família é um programa de assistência, de complemento de renda, não se adequa à vinculação de um 13º salário. Ele tem agora um pagamento per capta muito superior ao que antes existia, o Bolsa Família original e o Auxílio Brasil".

>>> Juscelino contraria determinação de Lula e recontrata bolsonaristas para o Ministério das Comunicações

Nesta quinta-feira (2), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou uma Medida Provisória (MP) para a reformulação do programa, que era chamado de Auxílio Brasil no governo Jair Bolsonaro (PL).

Famílias beneficiárias receberão um valor mínimo de R$ 600 e serão criados dois benefícios complementares, para atender o tamanho e as características de cada família. Um deles é voltado para dar atenção especial à Primeira Infância, que é um valor adicional de R$ 150 para cada criança de até seis anos de idade na composição familiar. Um segundo, de Renda e Cidadania, prevê um adicional de R$ 50 para cada integrante da família com idade entre sete e 18 anos incompletos e para gestantes.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.