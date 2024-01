Ministério do Esporte, controlado pelo Centrão, destina verbas a redutos de Lira e aliados do PP

Município de Barra de São Miguel é administrado pelo pai do presidente da Câmara, Arthur Lira, e foi o oitavo do Brasil que mais recebeu recursos entre setembro e dezembro de 2023 edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O Ministério do Esporte, controlado pelo Centrão, aumentou significativamente os repasses de recursos públicos para o município alagoano de Barra de São Miguel. A cidade, com cerca de 8 mil habitantes, é administrada por Benedito de Lira (PP), pai do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e foi a oitava do país que mais recebeu verbas do ministério entre setembro e dezembro do ano passado. A pasta é comandada por André Fufuca (PP), indicado para o cargo pelo presidente da Câmara.

Um levantamento do jornal O Globo revela que foram destinados R$ 4 milhões para a construção de duas arenas e um complexo esportivo de apoio ao futebol amador em Barra de São Miguel. Além do município, outras prefeituras do PP foram beneficiadas, contribuindo para o aumento dos recursos disponíveis para aliados em um ano eleitoral.

continua após o anúncio

Segundo a reportagem, “foram quatro convênios firmados por Fufuca com Barra de São Miguel, a 31 quilômetros da capital, Maceió, entre os dias 26 e 31 de dezembro de 2023. O patamar também coloca a cidade governada por Benedito de Lira como a segunda da lista das que mais tiveram propostas atendidas pelo ministério do Esporte na gestão do atual ministro, ficando atrás apenas de Belo Horizonte, com seis. O valor é oriundo do extinto orçamento secreto”.

Os projetos, ainda de acordo com o periódico, não apontam detalhes específicos sobre as instalações a serem construídas, como o local e a capacidade dos equipamentos. O Ministério do Esporte, no entanto, assegura que a escolha dos municípios seguiu critérios técnicos e foi tratada com estrita legalidade.

continua após o anúncio

O secretário de Esporte e Cultura de Barra de São Miguel, Dênis Henrique, detalhou que o plano inclui a construção de um complexo esportivo com um novo campo de futebol, quadra de basquete e academia de ginástica, com um custo estimado de R$ 1,9 milhão. As duas arenas, orçadas em cerca de R$ 600 mil cada, serão construídas em bairros sem equipamentos de lazer, proporcionando mais opções para a prática esportiva local.

Outro município beneficiado foi Craíbas, a 150 quilômetros de Maceió, que assinou um convênio para a construção de um ginásio poliesportivo, recebendo R$ 1,4 milhão. O prefeito Teófilo Pereira (PP) é primo de Arthur Lira.

continua após o anúncio

Os investimentos em Barra de São Miguel e Craíbas fazem parte dos recursos herdados pelo Ministério do Esporte com o fim do orçamento secreto, um mecanismo de distribuição de emendas parlamentares utilizado pelo governo Jair Bolsonaro (PL) para cooptar o apoio de parlamentares no Congresso Nacional. O presidente da Câmara, Arthur Lira, desempenhou um papel fundamental na definição dos deputados autorizados a indicar esses recursos durante o governo Bolsonaro.

Ainda conforme a reportagem, “de olho nas eleições municipais, congressistas negociaram com as pastas a liberação de recursos para seus redutos. Fufuca atendeu ao pleito e, na última semana do ano, liberou R$ 57 milhões em convênios assinados com prefeituras, o que representa mais da metade dos R$ 106 milhões destinados pela pasta por esse formato ao longo de dezembro de 2023. Nesta semana final do ano, cidades comandadas pelo PP, partido de Fufuca e do presidente da Câmara, foram as mais contempladas, com 19 acordos firmados”.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: