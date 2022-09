Ministério Público adverte que Festa de 7 de setembro promovida por Bolsonaro não pode ser partidária

Apoie o 247

ICL

247 - O Ministério Público Federal (MPF) está perguntando oficialmente às Forças Armadas no Rio quais providências adotaram ou pretendem adotar para evitar que a celebração dos 200 anos da Independência se confunda com manifestação político-partidária.

Reportagem do jornal O Estado de S.Paulo informa que a Procuradoria enviou ofícios ao Comando Militar do Leste, ao Comando do 1º Distrito Naval e ao Terceiro Comando Aéreo Regional, perguntando às instituições militares sobre quais medidas foram tomadas para prevenir que seus subordinados se engajem nos atos políticos previstos para ocorrer durante as comemorações.

Por ordem de Jair Bolsonaro, o Sete de Setembro foi transferido de lugar. Saiu da Avenida Presidente Vargas, no Centro, e foi para a praia de Copacabana, na zona sul, bairro que é um reduto bolsonarista. Estão programados parada naval, exibição da Força Aérea, saltos de paraquedistas, apresentação de bandas militares e cerimônia cívica. Também haverá uma manifestação política comandada por Bolsonaro, que é candidato à reeleição.

Há expectativa se em seu discurso Bolsonaro vai mais uma vez atacar as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral. Outros possíveis alvos são o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.