Ministério Pùblico defende que prossiga inquérito sobre lavagem de dinheiro e crime eleitoral de Flávio Bolsonaro

O Ministério Público discorda do arquivamento do caso. A investigação busca esclarecer se o senador Flávio Bolsonaro, filho do inquilino do Palácio do Planalto, cometeu lavagem de dinheiro e falsidade ideológica eleitoral ao declarar seus bens para a Justiça Eleitoral edit

247 - O inquérito eleitoral que investiga Flávio Bolsonaro sobre lavagem de dinheiro e falsidade ideológica eleitoral não será arquivado, como pretendia a Polícia Federal (PF).

O promotor Alexandre Themístocles, titular do Ministério Público do Rio (MP-RJ) junto à 204ª Zona Eleitoral (Santo Cristo), onde o caso tramita, discordou do relatório da PF e vai dar sequência à investigação, informam os jornalistas Chico Otávio e Juliana Dal Piva do Globo.

O promotor vai pedir auxílio ao Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção (Gaecc) na investigação.

O senador já é investigado por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa no caso da suspeita da prática de “rachadinha” na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). O inquérito sobre esses crimes também está a cargo do Gaecc.

